Grealish: “Se non fossi calciatore sarei… promoter a Ibiza o Tenerife”

La stella dell'Aston Villa e dell'Inghilterra si confessa

PROMOTER - "Se non fossi un calciatore e non fossi qui in Nazionale ma con i miei amici, farei quello che stanno facendo ora i tifosi, casino. Viaggerei per tutto il Paese per vedere giocare l'Inghilterra, in pub o locali del genere. Probabilmente sarei a BoxPark (una catena di fast food, ndr). Ho visto tanti video di gente lì e sono irreali", ha aggiunto Grealish. "Se non fossi un calciatore cosa sarei? Beh, non farei il lavoro di mio padre ma sarei un promoter, a Ibiza o Tenerife. Convincerei la gente ad entrare in discoteca".