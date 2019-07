Greenwood, gol vittoria all’Inter e il paragone di Solskjaer: “È come Giggs…”

Mason Greenwood è stato il grande protagonista del successo del Manchester United nell’amichevole di ICC contro l’Inter. Una sua rete ha deciso l’incontro in favore dei Red Devils. Il tecnico Solskjaer si coccola il giovane talento e azzarda anche un paragone molto importante.

Come riporta Metro, infatti, dopo la gara contro l’Inter, l’allenatore norvegese ha detto: “‘Il ragazzino’ ha solo 17 anni e sta imparando ogni giorno qualcosa allenandosi con i compagni più grandi. È stato con noi negli ultimi mesi, è cresciuto in fiducia, è cresciuto di statura e, come ho detto prima, quando hai giocatori che giocano così è difficile tenerli fuori o mandarli in altre squadre. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra con lui, ha solo 17 anni, ci saranno alti e bassi ma si sta godendo il suo calcio. Non abbiamo mai pensato di mandarlo in prestito, è uno che dobbiamo tenere qui, e farlo giocare quando sentiamo che è un bene per lui e al momento sta bene. Mi ricorda un po’ la storia di Giggsy (Ryan Giggs ndr), per me è pronto per essere in questa squadra”.

Paragone molto importante quello fatto da Solskjaer per Greenwood. Ryan Giggs, infatti, ha fatto la storia del Manchester United vestendone la maglia dal 1990 al 2014 senza contare gli anni nelle giovanili.