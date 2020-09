Griezmann ammette e rivela: “Mio rapporto con Messi? Migliorerà. Anche con Mbappé abbiamo avuto problemi…”

Una stagione non facile quella appena vissuta da Antoine Griezmann. Non solo per le note vicende del coronavirus che ha colpito anche il mondo del pallone. Per il francese un adattamento al Barcellona mai veramente realizzato e il feeling con Messi e Suarez che ancora stenta ad esserci. Ecco perché, spesso, le Petit Diable è stato messo da parte. Come riporta RTL, il centravanti ex Atletico Madrid è tornato proprio su questo argomento rivelando di aver avuto problemi simili anche con la Francia e con Kylian Mbappé.

Griezmann: “Rapporto con Messi migliorerà. Anche con Mbappé…”

“La mia affinità con Messi è simile a quella che avevamo io e Mbappe all’inizio”, ha spiegato Griezmann. “Abbiamo avuto più di un problema con Kylian e ci è voluto molto tempo per sistemare le cose. Sarà lo stesso con Messi”. “Credo che il nostro feeling migliorerà”. Trasferitosi a Barcellona nell’estate del 2019 dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro, Griezmann non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato sotto la gestione Valverde e poi sotto quella di Quique Setien. Adesso, con Koeman qualcosa potrebbe cambiare. La sua speranza ovviamente è che qualcosa possa essere modificato sotto l’aspetto tattico. Troppo pochi per lui 9 gol su 31 partite giocate.