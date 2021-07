Griezmann e il caso di razzismo: Konami lo licenzia da ruolo di ambasciatore

Il francese paga per un filmato ritenuto razzista nei confronti delle persone asiatiche

Antoine Griezmann sempre più nella bufera. Come riporta AS, la società giapponese Konami ha licenziato l’esterno francese del Barcellona con l’accusa di razzismo a seguito alla diffusione di alcuni video in cui, insieme al compagno di Nazionale di club Ousmane Dembélé , si prendeva gioco di alcuni individui di origine asiatica.

Lo stesso Griezmann aveva puntualizzato di non aver avuto alcuna intenzione di essere offensivo e tantomeno razzista nei confronti delle persone asiatiche ma, a quanto pare, le sue parole non sono bastate.

LA NOTA - "Konami Digital Entertainment crede, come la filosofia dello sport, che la discriminazione di qualsiasi tipo sia inaccettabile. In precedenza, avevamo annunciato Antoine Griezmann come ambasciatore dei contenuti di Yu-Gi-Oh! Tuttavia, alla luce dei recenti eventi, abbiamo deciso di annullare il contratto. Per quanto riguarda la nostra franchigia eFootball PES, chiederemo all’FC Barcelona, come club, di spiegare i dettagli di questo caso e le loro azioni future” ha dichiarato la società in un comunicato, motivando la scelta", queste le parole del noto marchio sulla vicenda.