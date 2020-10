Griezmann, eurogol con la Francia e stoccata a Koeman: “Deschamps sa in che posizione mettermi”

Arriva direttamente dopo il confronto tra la sua Francia e la Croazia la dura risposta di Antoine Griezmann al tecnico del Barcellona Ronald Koeman che pochi giorni fa lo aveva rimproverato per aver sbagliato qualche occasione di troppo in maglia blaugrana.

Al termine della sfida della sua Nazionale, l’attaccante ha parlato, come riporta anche Marca, ai media sottolineando quanto sia determinante la sua posizione in campo per rendere al meglio.

Griezmann: “Deschamps sa dove mettermi in campo”

“Penso sia stato uno dei miei gol più belli. Ho provato a colpire bene il pallone, ci ho messo tutto e se andava sugli spalti non importava. Mi sento bene”, ha ammesso Griezmann. “Deschamps sa dove mettermi, quindi approfitto della situazione, di questa posizione e della fiducia dell’allenatore e dei compagni”, ha spiegato l’attaccante dopo la vittoria per 2-1 contro la Croazia. E sul match: “Indubbiamente è stata una gara comolicata, non molto bella da vedere e forse neppure da giocare. Campo morbido, difficile, con un avversario che doveva vincere. Sapevamo di dover soffrire e la cosa più importante è stata vincere. In attacco possiamo segnare in ogni piccola occasione”.