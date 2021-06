Griezmann fuoriclasse assoluto: rete alla Bulgaria e regalo a due piccoli tifosi

L'attaccante della Francia ha fatto felici due piccoli fans

Campione in campo e fuori. Antoine Griezmann strappa applausi sul terreno di gioco e non solo. L'attaccante della Francia è stato protagonista nell'ultima amichevole disputata dai suoi contro la Bulgaria. Ultimo match prima dell'inizio degli Europei. Una sua rete ha aperto le danze nel 3-0 finale dei galletti, ma Le Petit Diable ha fatto parlare anche per quanto accaduto al termine dei novanta minuti.

Come mostrano diverse immagini diventate virali suoi social network, al termine della partita della Francia, Griezmann si è diretto verso gli spalti dove, finalmente, c'erano alcuni tifosi a sostenere le formazioni in campo. L'attaccante, marcatore dell'1-0 con una semi rovesciata (deviata), ha voluto far sorridere due piccoli tifosi premiandoli con le sue scarpette da gioco. I ragazzini hanno subito apprezzato il gesto del campione del Barcellona e si sono fatti immortalare con l'ambitissimo cimelio conquistato. Un dono che dimostra la grande classe dell'attaccante, non solo in campo...