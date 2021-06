Griezmann ha deciso: “Dopo Barcellona andrò negli Stati Uniti perché…”

Il bomber francese ha già scelto quale sarà la sua prossima destinazione

Ha "salvato" la sua Francia contro l'Ungheria nella seconda uscita del girone di Euro 2020, ma Antoine Griezmann fa parlare non solo per la rete messa a segno nella giornata di ieri ma soprattutto per alcune dichiarazioni lasciate in precedenza a Le Figaro. Le petit diable apre ad un futuro... in MLS.

NEGLI STATES - "Ho ancora tre anni da fare al Barcellona. Devo prestare attenzione al mio corpo, perché in ogni momento può cambiare. Il mio contratto con il Barcellona dura fino a giugno 2024 e dopo penso che sarà il momento giusto per andare negli Stati Uniti", ha annunciato Griezmann. Il motivo è presto detto: "Amo questo Paese, la cultura, l'NBA e la voglia di avventura mi attrae. In tutto questo devo anche pensare alla famiglia che dovrei trasferire là con me. Vorrei terminare la mia carriera lì, ma essere comunque abbastanza bravo in campo e vincere la MLS, invece di arrivare con niente e non riuscire a dare nulla. Non avrebbe senso".