Dalla Cina all’Arabia Saudita, passando per Inghilterra, Francia, Spagna, Germania o addirittura Albania. Sono tanti i volti noti del calcio italiano, tra giocatori e allenatori, che hanno provato con risultati più o meno positivi, l’esperienza all’estero. Andiamo a vedere come si sono comportanti alcuni di loro in questa settimana. Nonostante la sosta per le festività di Natale e Capodanno, infatti, in alcuni Paesi si è giocato quasi regolarmente.

