Grifo: “Italia, io tifoso alla tv. Squadra sa gestire pressione. Ce la faremo”

Il calciatore del Friburgo sostiene la Nazionale italiana impegnata al playoff

Redazione ITASportPress

L'Italia sfiderà stasera la Macedonia del Nord per il playoff di qualificazione al Mondiale. La Nazionale avrà un tifoso in più a seguirla alla tv: Vincenzo Grifo. Il calciatore del Friburgo, entrato nel giro della formazione Azzurra negli ultimi anni, ha sfiorato l'Europeo e adesso spera di potersi giocare le sue carte per Qatar 2022. Intervistato da Goal, il classe 1993 ha parlato del suo rapporto con la squadra di Mancini e ha augurato il meglio ai compagni.

NAZIONALE - Nato in Germania da genitori italiani, Grifo sottolinea l'amore per i colori Azzurri: "La mia storia è nota: io amo la Nazionale italiana e ho sempre lavorato tanto per arrivare in azzurro. Sono sempre stato grato a mister Mancini che mi ha dato la possibilità due anni e mezzo fa di esordire in azzurro e di rimanerci per due anni e mezzo. Poi è chiaro che qualunque professionista voglia arrivare al massimo: giocare un Europeo o un Mondiale è un sogno per me, come per altri. È normale che quando raggiungi un sogno, come per me era la Nazionale, vuoi avere il massimo successo. Quando vai in Sardegna, sei convocato e poi devi andartene è ovvio che sei triste. Comunque non ci sono rimasto così male, perché due giorni dopo mi sono messo la maglia azzurra e mi sono messo a tifare. Sono rimasto in contatto con i miei compagni, era una grande famiglia. Per me l’Italia conta molto, anche perché ci sono giocatori da cui posso imparare tanto". "Ho vestito la 10 dell'Italia? L’ho appesa a casa, nel salotto".

GERMANIA - Anche la Germania, però, ha avuto qualche contatto con Grifo: "Sì, qualche volta mi hanno chiesto di giocare per loro, ma mi sono sempre detto che se avessi dovuto scegliere tra Germania e Italia avrei sempre scelto l’Italia. Io qui in Germania ho avuto tutto, non mi è mancato nulla, questo paese mi ha dato tanto, ma il mio cuore batte per l’Italia al 100%: a casa mia si è sempre parlato italiano, mangiato italiano".

VOGLIA - "Se mi sento sottovalutato perché gioco in Bundesliga? Non guardo tanta televisione e non leggo i giornali, sto poco sui social. Ogni tanto mi mandano gli articoli i miei amici, ma in generale non mi sento sottovalutato dai media o dai tifosi. La vivo come una cosa normale e non mi fascio la testa. Se uno fa bene e sta bene, poi avrà le sue occasioni. Non penso di essere stato snobbato dal mister Mancini perché mi ha dato la possibilità di giocare".

AUSPICIO - Sul playoff, Grifo ha voluto mandare un messaggio all'Italia e ai compagni: "Voglio fare a tutti i miei compagni e al mister un grosso in bocca al lupo per la partita. Sarò davanti alla televisione a tifare, sono fiducioso che ce la faremo. Siamo una grande squadra che sa come gestire i momenti sotto pressione, perché abbiamo giocatori molto forti".