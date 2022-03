Grifo: “Nazionale? Ci spero. La Sampdoria era interessata a me ma poi…”

Parla il calciatore del Friburgo tra sogno Azzurro e voglia di continuare a fare bene

NAZIONALE - "Se penso agli spareggi e al Mondiale? Sarebbe bello, e bisogna crederci sempre. A volte io e il CT ci sentiamo: gli sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di avere spazio con la maglia dell’Italia, la mia Nazionale. Ho esordito con la maglia numero 10 nel 2018, un ricordo indelebile", ha detto Grifo che è stato ad un passo anche da prendere parte alla spedizione Azzurra all'Europeo. "Mi sento di aver fatto parte del gruppo che ha vinto gli Europei. Vedere la gente andare in giro a far festa mi ha riempito d'orgoglio. E mi ha dato lo stimolo per fare la preparazione estiva al 100%, proprio per provare a farmi trovare pronto. La cosa più importante sarà fare bene qui in Bundes, poi vedremo".