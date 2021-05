Grifo show, Macheda sbaglia e in Uzbekistan… Il weekend degli italiani all’estero

Cosa hanno combinato in settimana e nel weekend i giocatori italiani che militano nel resto del mondo?

Redazione ITASportPress

ITALIANI ALL’ESTERO — Francia, Turchia, Spagna e Inghilterra. Ma anche Brasile e persino Uzbekistan.. Gli italiani all’estero sono davvero numerosi e questo weekend o in generale in questa settimana si sono messi in mostra con prestazioni importanti.

Andiamoli a scoprire. Sono davvero in ogni zona del mondo…

CERTEZZA È un abitué della nostra rubrica. Vincenzo Grifo non è più una sorpresa. Il suo Fribugo vola e lo fa anche grazie alla classe del fantasista italiano. Un gol e un assist per lui nel 4-1 rifilato in trasferta al Colonia. Certezza!

RECORD — Spostiamoci in Uzbekistan dove l’attaccante veneto Martin Boakye fa siglare un record assoluto diventando il primo italiano a segnare nel campionato uzbeko. Purtroppo per il suo FC Andijon è arrivata una sconfitta per 1-2 ma lui è stato nominato MVP della gara.

ERRORE Passiamo in Grecia dove Federico Macheda è protagonista in negativo col suo Panathinaikos. L'italiano ha sui piedi il calcio di rigore che può valere il pareggio contro AEK nei minuti finali della partita, ma sbaglia tutto e fallisce il penalty nella sfida dei playoff.

COSE "TURCHE" Andiamo in Turchia dove Fabio Borini torna al gol, il suo settimo con la maglia del Karagumruk allenato da Francesco Farioli. Da sottolineare anche l’assist dell’altro italiano Andrea Bertolacci. In campo, nel 5-1 al Genclerbirligi, anche Emiliano Viviano, storico portiere ex anche della Sampdoria.

IN FRANCIA Gioca tutta la partita col suo Lione Mattia De Sceglio. 4-1 per la sua squadra contro il Lorient. Continua dunque la lotta per il terzo posto con il Monaco che varrebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

DA CAMPIONE Ha festeggiato il titolo ma non è mai sazio di gol. Filippo Pippo Falco segna in settimana con la sua Stella Rossa in Serbia nel 2-2 contro il Rad. Si riposa invece nella sfida vinta nel weekend contro lo Zlatibor. In campo per l’occasione Diego Falcinelli.

STATES — Vi ricordate Luca Antonelli? L’ex esterno anche del Milan ha debuttato col The Miami FC. Vittoria ad inizio settimana per i suoi che si sono arresi, invece, domenica per 0-1 ma senza l’italiano in campo.

FORMICA ATOMICA In attesa di vederlo tornare al gol, Sebastian Giovinco ha regalato un assist al suo Al Hilal nel 5-1 esterno inflitto al Al-Shabab.