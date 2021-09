Grifo: “Sogno il Mondiale in Qatar. Darò tutto me stesso per esserci”

Parla l'italiano carico per fare grandi cose col Friburgo e guadagnarsi la chiamata del CT Mancini

Redazione ITASportPress

Vincenzo Grifo non si arrende e dopo l'esclusione dai convocati per Euro 2020 si pone l'obiettivo del Mondiale 2022 in Qatar. Il calciatore del Friburgo si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando della sua squadra e degli obiettivi in Bundesliga ma anche, appunto, dei possibili traguardi personali.

CLUB E STADIO - "Dopo 67 anni chiude il nostro stadio Schwarzwald Stadion? Sì, diciamo che l'ho chiuso io con un rigore. Per me è stato un grande onore. Per me il Dreisamstadion (altro nome dell'impianto, ndr) è uno stadio meraviglioso e direi unico. Certo, gli stadi in Bundesliga sono molto moderni e il nostro era un po' più vecchio, ma era bellissimo giocarci e con una tribuna vicina che rendeva l'atmosfera davvero bella, una grande spinta per noi giocatori", ha raccontato Grifo. "L'Europa-Park Stadion? Faremo un'amichevole contro il St. Pauli durante la settimana delle nazionali.Speriamo quindi di non esserci, vorrebbe dire essere stato chiamato da Mancini (ride ndr)".

NAZIONALE - E proprio la battuta sulla Nazionale è il modo migliore per parlare di Azzurro: "Io tra i pre convocati per Euro 2020? Devo ammettere che c'era da subito una bellissima atmosfera, oltre che tanta, tanta qualità. Mancini ha creato una famiglia e sapevamo che avremmo potuto fare molto bene". "Se sono rimasto deluso dalla mancata convocazione finale? Sono un professionista e cerco sempre di fare il massimo, è una cosa passata e sono molto felice che l'Italia abbia vinto. Non sono deluso, bensì orgoglioso di aver fatto parte del gruppo, se pur fra i pre-convocati. Sono grato a Mancini perché ha creduto in me, mi ha convocato pur non giocando mai in Italia e mi ha dato la possibilità di esordire. I due gol segnati all'Estonia non li dimenticherò mai". E infine l'obiettivo: "Qatar 2022? Naturalmente. Una cosa posso promettere: che darò tutto me stesso per farcela".