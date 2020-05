Grosso: “Posso fare bene anche da allenatore. L’ultimo rigore? Ecco a cosa ho pensato”

E’ stato l’eroe del Mondiale 2006. Fabio Grosso ha trovato nel campionato del mondo in Germania la svolta della sua carriera. L’ex terzino ha ricordato a Sky Sport le emozioni del trionfo iridato: “Impossibile dimenticare quella stupenda cavalcata, chiusa nel migliore dei modi. Ancora, dopo anni, le emozioni sono grandi. Lippi fu bravissimo a scovare giocatori come me, capaci di inserirsi in un gruppo di grandi campionato. È stato bello avere la responsabilità di battere l’ultimo rigore, volevamo quel Mondiale ad ogni costo. Prima di calciare ho pensato che dovevo tirare con più forza possibile”.

ALLENATORE – Poi Grosso si sofferma sulle criticità sperimentate nella sua carriera da allenatore: “Le difficoltà non mi abbattono, so di potermi togliere delle soddisfazioni anche in queste nuove vesti”.