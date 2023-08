Grozny, Konate: “Calcio per uomini, se non lo sei non giochi”

Hanno del clamoroso le parole espresse da Mohamed Konate. L'attaccante dell'FC Akhmat Grozny, squadra russa che milita nella Prem'er-Liga, ha fatto uso di ogni stereotipo e marchiato il calcio come "uno sport per uomini". Queste le sorprendenti parole ai microfoni di Sport24: "Nel calcio vince il giocatore che ha le p***e più grandi - ha dichiarato in prima battuta -. Per questo motivo è esclusivamente uno sport maschile. Se non sei un uomo, non puoi giocare. In campo è sempre una lotta e penso che questo discorso valga per tutti i calciatori". Dichiarazioni destinate a far discutere ed alzare un polverone mediatico.