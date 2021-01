Guai in casa Inter: possibile doppio forfait per la Coppa Italia e per la sfida con la Juventus

Delusa e anche incerottata. L’Inter è uscita con le ossa rotte dalla sfida di campionato dell’Olimpico contro la Roma. Vittoria sfumata e 2-2 finale che non fa felice la squadra di Conte. Soprattutto se si pensa che due calciatori, divenuti molto importanti per questa rosa, sono a rischio per le prossime sfide.

Si tratta di Arturo Vidal e Matteo Darmian che potrebbero saltare la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì e forse anche la gara con la Juventus in campionato. Come riporta Il Corriere dello Sport, il laterale italiano, che si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica che hanno dato esito negativo, ha rimediato una forte contusione all’ala iliaca sinistra; il cileno, come poi rivelato da Conte, ha dovuto chiedere il cambio per una botta alla gamba destra. Entrambi verranno valutati meglio nelle prossime ore.