Guai per Trezeguet, ubriaco al volante: fermato e denunciato

Brutta avventura per David Trezeguet, brand ambassador della Juventus che, come riporta l’edizione online de La Repubblica, è stato fermato nel centro di Torino questa notte mentre si trovava a bordo di un suv, in via Po ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I FATTI – L’ex attaccante francese è stato fermato dalla polizia poco dopo la mezzanotte quando era in auto con un amico ed è apparso subito ubriaco.All’inizio avrebbe provato a sottrarsi all’alcoltest, ma dopo un’ora ha accettato la prova dell’etilometro che è stata eseguita, per legge più volte, per accertare il tasso di alcol nel sangue che è risultato molto superiore al consentito. Trezeguet, a cui è stata ritirata la patente, stava ritornando da Monforte d’Alba, nelle Langhe, dove con un altro ex bianconero, Mauro German Camoranesi, aveva degustato diverse annate di Barolo. Tra cui una bottiglia del 2006 l’anno in cui Camoranesi è diventato campione del mondo con l’Italia: gli amministratori comunali li avevano ospitati per una degustazione di prodotti tipici e una cena in paese.