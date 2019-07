Guardiola a Torino con Nedved, ma solo per…

Il tormentone che ha accompagnato l’inizio di questa estate, ovvero Pep Guardiola alla Juventus, potrebbe ripetersi anche nelle prossime settimane. La Vecchia Signora ha scelto Maurizio Sarri per guidare la squadra nella prossima stagione, ma il sogno, magari per il futuro, è quello di vedere il tecnico del Manchester City a Torino.

In tal senso, Guardiola sarà effettivamente nel capoluogo piemontese nelle prossime settimane ma il motivo non ha nulla a che vedere con la Juventus. Nonostante sarà in compagnia di Pavel Nedved e anche Andrea Pirlo, l’allenatore semplicemente parteciperà ad un evento di beneficenza per Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, competizione giunta alla sua sedicesima edizione e che avrà inizio il 2 settembre.