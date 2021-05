Guardiola: “Aguero come Romario. Un leone che in 5 metri ti ammazza”

Il manager del Manchester City e l'attitudine del Kun argentino

Il suo futuro sarà lontano dal Manchester City, ma Sergio Aguero è e sarà sempre uno dei calciatori preferiti da Pep Guardiola. Un rapporto speciale che proseguirà anche dopo il suo passaggio ad un'altra squadra che sarà, con ogni probabilità, il Barcellona. Il manager catalano ha avuto parole al miele per il Kun argentino e parlando in vista dell'impegno del weekend in Premier League, l'ultimo della stagione, ha detto: "Quando Aguero è in forma e trova continuità in allenamento e in partita, diventa come Romario in Brasile".