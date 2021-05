Guardiola alla Bobo TV: “Non vi consiglio di diventare allenatori…”

Il tecnico Citizens ospite nella trasmissione in streaming degli ex calciatori

Ospite di lusso della Bobo Tv su Twitch in compagnia di Christian Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, Pep Guardiola ha raccontato la sua visione del mestiere, difficilissimo, dell'allenatore. Il tecnico del Manchester City ha scherzato con i quattro ex calciatori commentando: " Non vi consiglio di fare gli allenatori (ride, ndr), è un lavoro veramente stressante. Ogni tre giorni devi lasciare sette-otto giocatori fuori, bravi ragazzi che non hanno fatto nulla di male".

E ancora: "Vincere un titolo in undici mesi non importa, se il rapporto con la squadra è un disastro per tutto l'anno. L'allenatore vive una lotta quotidiana, deve insistere e insistere facendo tutto ciò che può per il bene collettivo. I giocatori, si sa, ti seguono quando vinci e quando loro giocano... Ma ci sarà sempre quel calciatore che non gioca che pensa 'Ah, questo allenatore non mi ama'. Per questo contano le idee e i rapporti umani", ha detto Guardiola.