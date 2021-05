Guardiola annuncia: “Aguero giocherà per la squadra del mio cuore…”

Il tecnico svela la prossima destinazione del Kun

Ore di festa in casa Manchester City. L'ultima giornata di Premier League è stata il teatro della consegna della coppa spettante ai campioni del massimo campionato inglese. Grande gioia che ha visto protagonisti tutti i presenti, compreso il partente Sergio Aguero capace di entrare in campo al 65' e di segnare una doppietta alla sua ultima apparizione in maglia Citizens.