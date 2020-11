Guardiola avvisa tutti: “I giocatori stanno perdendo la gioia di giocare a calcio”

Pep Guardiola va dritto al punto e spiega come i calciatori, oltre a dover fare i conti con sforzi fisici notevoli per far fronte ai tanti impegni, stiano perdendo, di fatto, anche la gioia di giocare a calcio. Come riporta il Daily Mail, il tecnico del Manchester City ha voluto commentare la situazione attuale del mondo del pallone anche a seguito della pandemia di Covid-19 che ha stravolto i piani della scorsa stagione e sta condizionando, inevitabilmente, anche questa in corso.

Guardiola: “I calciatori stanno perdendo la gioia di giocare a calcio”

Neppure la larga vittoria contro il Burnley è riuscita a calmare gli animi di Guardiola e dei suoi: “Il problema è che i giocatori perdono la gioia di giocare a calcio”, ha detto il tecnico Citizens rispondendo alla domanda relativa all’umore dei suoi dopo il 5-0 rifilato ai rivali in campionato. “Prima era bello giocare una o due volte alla settimana con gli spettatori. Adesso si gioca sempre, ogni tre giorni e poi via un’altra gara. Non ci fermiamo. C’è il Porto adesso, andremo a giocare per vincere ma poi subito ci sarà il Fulham”.