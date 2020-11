Guardiola e la morte di Maradona: “Impatto duro per Aguero e per suo figlio”

Una stagione complicata per Sergio Aguero al Manchester City e il momento peggiore, forse, è arrivato proprio qualche giorno fa quando Diego Armando Maradona è morto all’età di 60 anni. Troppo forte il legame tra il Kun e il Pibe de Oro, nonno di suo figlio Benjamin nato dalla relazione tra il giocatore e Giannina Maradona. A spiegare la situazione legata all’attaccante è stato Pep Guardiola, tecnico citizens, a margine della sfida contro il Burnley.

Guardiola: “Aguero devastato per morte Maradona”

“L’ho visto bene prima della Champions ma l’impatto è stato duro, soprattutto per suo figlio”, ha detto Guardiola relativamente ad Aguero e a come ha preso la notizia della morte di Maradona mercoledì scorso. “È normale che sia un momento difficile per lui e la sua famiglia. Conosceva bene Diego, era il nonno di suo figlio. È una situazione triste per la sua famiglia, ma sta bene. Ci regalerà dei bei momenti in questa stagione: non è ancora nelle migliori condizioni, ma non possiamo dimenticare per quanti mesi è stato fuori suo infortunio, poi è tornato e si è fatto male nuovamente”.

E ancora sul Kun: “Ho avuto la fortuna di gestire giocatori incredibili e Sergio è uno di loro. Ha solo bisogno di un po’ di tempo per tornare al top. Rinnovo? È un ragazzo che merita tanto e c’è bisogno di fare discorsi onesti, per il suo bene e quello del club”.