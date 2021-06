Guardiola e la passione per l’Ajax raccontata da un ex: “Non mi stupirebbe se ci andasse”

Parla Kenneth Perez, ex calciatore della squadra olandese

La delusione per la sconfitta in finale di Champions League non deve essere ancora passata, eppure Pep Guardiola, in qualche modo, pensa già al futuro. Il manager del Manchester City, quasi certamente resterà in Inghilterra e proverà a prendersi la sua rivincita nonostante i rumors sul suo destino non abbiano alcuna intenzione di fermarsi.

Se da una parte c'è chi è convinto che l'allenatore catalano possa tornare al Barcellona, dall'altra c'è chi come Kenneth Perez, ex calciatore dell'Ajax, rivela una passione incredibile del tecnico proprio per la squadra olandese. Intervenuto nel corso di Voetbal Talk su ESPN, l'ex giocatore ha raccontato un particolare aneddoto proprio su Guardiola.

PASSIONE - "Guardiola va matto per l'Ajax", ha detto Kenneth Perez. "Ogni tanto Pep organizza dei tornei di golf ai quali ho la fortuna di poter partecipare. Ecco, lui non riesce proprio a nascondere la passione e il fascino che prova verso l'Ajax. Onestamente non sarei sorpreso se un giorno si fermasse davanti a noi e dicesse: 'Voglio andare ad allenare l'Ajax'". Vedremo dunque se, in futuro, saranno i Lancieri campioni d'Olanda a conquistarsi uno dei tecnici più importanti del panorama calcistico mondiale.