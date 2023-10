Guardiola, futuro in Serie A? “Non mi hanno mai cercato…”

L’ex allenatore del Barcellona ha poi rivelato di non essere mai stato contattato da club italiani per venire ad allenare in Serie A:

“La Juve non mi ha mai cercato, ma posso dire che in Italia si mangia molto bene. Mi piace molto l’Italia, vengo spesso in vacanza. Calcio italiano senza talenti? Il talento c’è ovunque. Non seguo tanto il calcio italiano perché non ho molto tempo, ma sono sicuro che ci sia. Roberto Baggio è il giocatore più forte con il quale ha giocato nella mia carriera, ma anche oggi in Serie A ci sono giocatori forti. Il problema è che il talento non si sviluppa a casa sui social. Un calciatore oggi pensa di aver giocato benissimo, legge qualche critica e va a casa triste e viceversa quando pensa di aver giocato male, legge qualcosa di positivo e va a casa felice. I giovani devono pensare alla loro opinione che è quella che conta davvero”.

Interessante anche il parere sull'eterno dualismo tra allenatori "giochisti" e "risultatisti" e sul ruolo della tattica nel calcio: "Questo è un discorso antico. Pensi che Allegri voglia vincere e De Zerbi no? - ha detto Pep - Allegri pensa di farlo alla sua maniera, Roberto nella sua. Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e non è interessato a vincere. Sono solo modi diversi di interpretare il calcio. E credo che la tattica serva solo per aiutare i giocatori a render meglio, non va separata dalla tecnica. È un modo per far capire che tutti andiamo nella stessa direzione. Non è una cosa estetica, è al servizio dei giocatori".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.