Guardiola, il padre: “Non escludo possa tornare al Barcellona. Su Messi…”

Il padre del manager catalano apre al clamoroso ritorno di suo figlio in blaugrana

Ha appena conquistato l'accesso alla finale di Champions League col Manchester City , la prima per il club inglese nella sua storia. Pep Guardiola , però, resta sempre sulla bocca di tutto in ottica mercato con tante ipotesi sul suo futuro. In passato si era parlato di Juventus, ma anche di un possibile ritorno a Barcellona. In tal senso, a dare ulteriore peso a questi rumors, ci ha pensato Valenti Guardiola , padre del manager Citizens.

POSSIBILITA' - Intervistato da Radio Villa Trinidad, l'uomo ha commentato: “Credo che a Pep non dispiacerebbe avere Messi al Manchester City", ha detto Valenti Guardiola. "Personalmente mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona e non escludo che possa farlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la nazionale". Sul futuro di Messi: "Messi? Non lo so, Messi è una cosa a parte, l’ho visto giocare a 12 o 13 anni al Mini Estadi. È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo al Manchester City”.