Guardiola, il retroscena: contattato dal Brasile per fare il CT ma…

Aneddoto del passato relativo all'attuale manager del Manchester City e un approccio con la Nazionale brasiliana...

Redazione ITASportPress

Il futuro di Pep Guardiola è sempre un tema molto interessante. Il manager del Manchester City sta molto bene nel club inglese ma non è detto che le parti decidano di andare avanti insieme ancora a lungo. Se molti si interrogano su cosa potrebbe fare il mister una volta conclusa l'esperienza ai Citizens c'è chi, come il vicepresidente della CBF, la federazione brasiliana, Francisco Novelletto Neto, racconta in un'intervista a Radio Grenal che un dirigente del Brasile aveva consultato proprio Guardiola per allenare la Seleçao.

Una trattativa poi naufragata o, forse, mai iniziata, per via dell'ingaggio del tecnico spagnolo. "Circa tre anni fa, siamo entrati in contatto con Guardiola, abbiamo parlato con il suo manager", ha spiegato il numero uno della Federcalcio del Brasile. "Ha detto che Guardiola avrebbe accettato di allenare la nazionale. Tuttavia, il suo stipendio è di 24 milioni di euro...".

Un retroscena non indifferente e che potrebbe far parlare anche nel post Mondiale dato che Tite ha annunciato l'addio alla Nazionale dopo la rassegna iridata e lo stesso Pep non ha ancora deciso cosa fare al Manchester City...