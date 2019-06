Guardiola, il suo cardigan venduto all’asta per beneficenza a 6mila sterline

È stato uno dei suoi indumenti preferiti della stagione, Pep Guardiola, adesso, è ben lieto di privarsene per una giusta causa.

Il cardigan grigio, indossato molto spesso dall’allenatore del Manchester City durante il corso dell’incredibile annata dei Citizens è stato venduto per un’asta di beneficenza alla cifra di 6000 sterline. Ad aggiudicarselo è stato un tifoso che vive negli USA, tale James Hodge.

Lo stesso Guardiola, come riporta la BBC, si è detto entusiasta di aver potuto contribuire in qualche modo a questa raccolta fondi per la comunità del Manchester City: “È fantastico dare qualcosa di personale ai fan che ci hanno aiutato ad ottenere un successo incredibile. Sono lieto che questa asta abbia fatto così tanto per la comunità del City. Grazie a tutti coloro che hanno donato per una così grande causa”, ha detto il tecnico degli inglesi.