Guardiola: “Manchester City squadra più forte del mondo? No, ecco quale è…”

Il tecnico Citizens non è d'accordo sull'appellativo di migliore per la sua squadra

Il tecnico catalano, che ha portato la sua squadra a +12 sul Liverpool (i Reds hanno però due partite in meno) e 60 punti complessivi in Premier League, non è stato molto d'accordo con la stampa a proposito di una domanda sulla forza dei suoi: "Possiamo dire che il Manchester City è la squadra più forte del mondo? No", ha sentenziato Guardiola. "Perché no? Perché non è così, non siamo la squadra migliore al mondo. La squadra migliore è il Chelsea, che ha vinto la Champions League. Questo genere di cose e discorsi che siamo i migliori o non siamo i migliori, non m'interessa. Bisogna essere felici e cercare di migliorare ogni giorno, poi alla fine si vedrà".