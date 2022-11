Guardiola risponde a Ibrahimovic: “Mio ego? Ha ragione ora può scrivere altro libro”

Intervenuto in conferenza stampa, il manager catalano, con grande ironia e sarcasmo ha risposto allo svedese: "Ibrahimovic ha assolutamente ragione. In questo club il mio ego è più grande di qualsiasi giocatore, ho davvero un ego enorme", le parole di Guardiola. "Non mi piace quando Haaland segni tre gol e tutti i riflettori siano su di lui. Gli dico: 'Non segnare più così tanto altrimenti i giornali come il Sun o il Daily Mail non scriveranno più nulla su di me'. Ibra mi conosce troppo bene, può scrivere un nuovo libro adesso".