Guardiola: “Voglio vincere Community Shield per dedicarla al figlio di Ballack”

Il tecnico ha intenzione di vincere per rendere omaggio al giovane 18enne deceduto nelle scorse ore

Il Manchester City si prepara alla sfida di questa sera contro il Leicester valida per la finale della Community Shield con un solo obiettivo: vincere. Nel corso della conferenza stampa delle scorse ore, non è passata inosservata l'intenzione del tecnico Citizens Pep Guardiola che ha dichiarato senza giri di parole la volontà di fare di tutto per vincere con il solo obiettivo di dedicare la il successo al figlio defunto di Michael Ballack, Emilio, deceduto all'età di 18 anni, alcuni giorni fa in un incidente con i quad.