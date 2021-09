Guardiola vota il Mondiale ogni 2 anni: “Sarebbe bello…”

Il tecnico Citizens favorevole ad assistere al massimo torneo per Nazionali ogni due anni e non ogni quattro

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City campione d’Inghilterra in carica, dice la sua sulla possibilità di vedere il Mondiale di calcio ogni due anni e non ogni 4. L'idea innovativa arriva da Arsene Wenger che di recente ha parlato in modo molto positivo di quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione che, chiaramente, implicherebbe una modifica dei calendario.