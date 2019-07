Guarin, addio allo Shanghai Shenhua: ritorno in Italia più vicino…

Fredy Guarin, vecchia conoscenza del calcio italiano, in particolare dell’Inter, si è liberato dallo Shanghai Shenhua. Il centrocampista ha, infatti, rescisso ufficialmente il contratto che lo legava al club cinese e potrebbe pensare al clamoroso ritorno in Italia.

Sulle tracce del 33enne colombiano, da tempo, diversi club di Serie A. Parma, Atalanta e anche il Genoa potrebbero trovare nell’esperto classe un valido aiuto per la prossima stagione. Con la maglia nerazzurro dell’Inter, Guarin aveva segnato 23 reti in 141 presenze. Nei tre anni e mezzo in Cina, invece, era stato autore di 28 gol in 100 apparizioni. Sul giocatore, oltre ai club italiano sopra citati, anche Porto e Saint-Etienne.