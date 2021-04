Guarin dopo l’arresto: “Sto affrontando una partita difficile…”

L’ex calciatore dell’Inter, oggi in forza alla squadra colombiana Millonarios, Fredy Guarin è tornato a parlare pubblicamente – con un comunicato rilasciato sui social – a pochi giorni dal suo arresto, conseguenza di una violenta lite familiare. Queste le sue parole:

"Voglio manifestare alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei sostenitori, ai miei compagni e alla dirigenza, parole di eterno apprezzamento per la loro solidarietà e appoggio incondizionato davanti alla mia situazione familiare e personale. Riguardo alle versioni che circolano, nei vari social network, riguardo a quanto successo, è importante chiarire che quanto si dice sui miei familiari non è vero; chiedo solamente un po' di rispetto per loro, in particolare per i miei figli, che non devono assumersi le conseguenze della mia esposizione pubblica e delle mie azioni. Oggi affronto nella mia vita una di quelle partite difficili, però sono sicuro che con l'aiuto di Dio e di ciascuno di voi, ne usciremo vittoriosi. Apprezzo immensamente, dal fondo del mio cuore, tutti i messaggi di supporto che mi riempiono di speranza. Continuerò lavorando onestamente con al fianco Dio. Vi mando un abbraccio con tutto il mio affetto".