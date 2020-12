Guarin torna a casa: ufficiale l’approdo al Millonarios

Torna a giocare in patria, nel campionato colombiano, una vecchia conoscenza del calcio italiano: Fredy Guarin. Il centrocampista ex Inter è stato ufficializzato come nuovo innesto dei Millonarios attraverso i canali ufficiali del club.

A 34 anni il calciatore torna in Colombia dopo aver risolto nel settembre scorso il suo contratto con il Vasco da Gama. Per il Guaro anche un annuncio via social prima della comunicazione ufficiale della società, rigorosamente a tinte azzurre…