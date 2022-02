Guerra in Ucraina, anche la Repubblica Ceca si schiera: “Non giocheremo contro la Russia”

La nota della Nazionale ceca

Ieri era stata la Polonia a mandare un chiaro messaggio alla FIFA relativamente alle gare per gli spareggi per il Mondiale in Qatar e la volontà di non giocare la gara contro la Russia per via della guerra in Ucraina. Il messaggio delle federazione era stato accolto anche dai leader della squadra con Szczesny, Lewandowski e Glik tra i primi a fare eco alle parole dei vertici calcistici del Paese.