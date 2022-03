Guerra in Ucraina: Cina aiuta la Russia? Lewandowski risolve contratto con Huawei

Il bomber polacco si schiera in favore della pace

La guerra in Ucraina sta provocando diverse reazioni in tutto il mondo e in diversi settori. Anche il mondo del calcio è rimasto in qualche modo colpito e con alcune iniziative sta provando a far sentire la propria voce chiedendo la pace. Diversi calciatori si sono esposti in prima persona e adesso è toccato anche a Robert Lewandowski.