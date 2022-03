Guerra in Ucraina, Glik finanzia acquisto ambulanza in aiuto della popolazione in fuga da conflitto

Il gesto del difensore polacco del Benevento

La guerra in Ucraina ha sconvolto davvero tutto il mondo, compreso quello del calcio che, a modo suo, ha provato a far sentire la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte e in difficoltà. Tante le iniziative per provare a dare una mano alla popolazione ucraina e anche in Italia la FIGC, le leghe professionistiche e gli stessi club si sono mossi a supporto dei più deboli.