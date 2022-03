Guerra in Ucraina, la Uefa dona 100 mila euro per assistere i bambini rifugiati

Il gesto della Uefa per i bambini

Il conflitto in Ucraina coinvolge davvero tutti i settori, anche il mondo dello sport e nello specifico del calcio. Dopo le note sanzioni alla Russia con l'esclusione dal Mondiale per la Nazionale, e dall'Europa per quanto riguarda i club, la Uefa si è messa in evidenza per ben altro motivo. L'organismo europeo del calcio, infatti, è sceso in campo in prima persona per aiutare i bambini costretti a lasciare il proprio Paese e cercare rifugio altrove.