Guerra in Ucraina, lo stadio Yuri Gagarin abbattuto dalle bombe russe

Virali le immagini dell'impianto da calcio distrutto

La guerra in Ucraina sta davvero coinvolgendo sempre più persone in tutto il mondo. Le vittime sono il prezzo più duro che il Paese sta pagando in questi giorni ma anche le strutture, le città stanno subendo gravissimi danni venendo distrutte e martoriate dalle bombe.

In tal senso, anche il mondo del calcio è stato recentemente coinvolto. Sui social, stanno circolando alcune immagini dello stadio Yuri Gagarin che in precedenza era stato danneggiato dai bombardamenti russi.

In queste ore, invece, ecco le foto che testimoniano come a Chernihiv, città nel Nord-Est del Paese, a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia, oggi l'impianto Yuri Gagarin Stadium, sede del FC Desna Chernihiv, è stato completamente distrutto dai missili di Mosca, che secondo Amnesty avrebbe lanciato sulla città bombe incendiarie. Nei commenti alle immagini, il "prima" e il "dopo" a testimoniare di come la struttura, purtroppo, non esiste letteralmente più.