Guerra in Ucraina, Pelé manda un messaggio social a Putin

Le parole della leggenda brasiliana al numero uno russo

Non si placa ancora il conflittuo in Ucraina scatenatosi dopo l'invasione della Russia. Inutili, fino ad ora, gli appelli arrivati da tutto il mondo per mettere fine alla guerra. Anche il mondo dello sport ha provato a fare la sua parte e tra le ultime persone a parlare, e in questo caso a rivolgersi direttamente a Putin, è stato Pelé.