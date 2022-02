Guerra in Ucraina, Pjanic: “Ero piccolo quando ho capito il significato delle sirene”

Il messaggio del bosniaco dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina è esplosa nelle scorse ore. Tanti i messaggi anche dal mondo del calcio, arrivati per provare a fermare quanto di brutto sta accadendo. Tra questi, anche quello di Miralem Pjanic, nato nel 1990 in Bosnia e la cui famiglia si rifugiò in Lussemburgo dopo lo scoppio del conflitto. Il centrocampista ex Juventus sa bene cosa voglia dire affrontare un momento simile e via social ha voluto ripercorrere alcuni momenti lanciando un chiaro segnale.