Guerra Ucraina, Uefa fa esporre striscione per la pace nelle partite

Tutto il mondo del calcio si mobilita per far arrivare un messaggio affinchè cessi la guerra in Ucraina. La Uefa continua a prendere posizione contro l'intervento armato della Russia in Ucraina. Dopo aver estromesso le nazionali e le squadre di club russe da tutte le competizioni fino a nuovo avviso e dopo aver messo fine alla sua partnership con Gazprom, l'organo di governo del calcio europeo - a quanto si apprende - ha deciso una nuova iniziativa per le prossime gare delle coppe europee -riporta sportmediaset.it-. In occasione del ritorno degli ottavi di Champions League e dell'andata degli ottavi di Europa League e Conference League - in programma tra martedi' e giovedi' - le squadre in campo saranno accompagnate da uno striscione a favore della pace. Lo striscione sara' sistemato sul terreno di gioco al momento degli inni delle competizioni, prima del fischio di inizio, e conterra' le scritte "Peace" in lingua inglese e in lingua russa e ucraina (la parola e' unica). Ci saranno inoltre banner pubblicitari durante le partite.