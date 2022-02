Gullit fa tremare la Juventus: “Vedrei bene De Ligt al Bayern Monaco”

L'ex storico calciatore olandese parla del centrale bianconero e non solo

Redazione ITASportPress

Intervista alla Bild per Ruud Gullit, uno dei calciatori più importanti della storia del calcio olandese. L'ex giocatore si è soffermato in modo particolare su quelle che potrebbero essere alcune delle mosse future di Bayern Monaco e Borussia Dortmund con alcuni nomi importanti in ballo, in uscita ma anche in entrata.

IN DIFESA - E a proposito dei possibili acquisti dei bavaresi, Gullit ha un nome su tutti, quello di Matthijs De Ligt della Juventus: "Alla Juve in questi anni ha vissuto situazioni non scontate, e, di conseguenza, ha imparato molto. In campo e non solo. Al Bayern Matthijs farebbe bene e potrebbe dare il proprio contributo, ne sono convinto".

ATTACCANTI - Un parere anche sui centravanti: "Amo Lewandowski, ero anche convinto che avrebbe vinto il Pallone d’Oro. Sono rimasto sorpreso non glielo abbiano dato, anche se non si può dire gli sia stato scippato. Ha avuto la sfortuna di giocare nello stesso periodo di Cristiano Ronaldo e Messi. Ho la sensazione che a livello mondiale Robert non venga apprezzato come gli altri due, è un peccato". Sempre in tema attaccanti: "Haaland? Lo vedo bene in Inghilterra, ma non penso che andrà allo United. Il City sarebbe una buona soluzione per lui, dato che lì troverebbe Guardiola. Ma Liverpool e Klopp sarebbero perfetti. Quel che Klopp ha ottenuto con questo club è incredibile: è sempre affamato, e questo è perfetto per Haaland. In Spagna solo il Real è un’opzione credibile. Questi sono i 3 club che possono prenderlo".