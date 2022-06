Gullit polemico: “Poche chance per gli allenatori neri in Olanda”

Ruud Gullit non ci sta e se la prende col sistema calcio olandese anche se, probabilmente, come fatto da qualche altro collega in passato, il discorso andrebbe allargato anche al mondo del pallone in generale. Il punto del discorso dell'ex calciatore è la mancanza di reali opportunità per gli allenatori di colore. Secondo Gullit , come spiegato a Helden Magazine e riportato da Goal , a molti mister "neri" non è stata data fiducia di poter mostrare il proprio valore in Olanda, nei club e nella Nazionale.

OCCASIONI - Prendendo spunto dal nuovo ruolo nello staff tecnico della Nazionale olandese di Davids, Gullit ha detto: "Sono contento che si parli di Davids perché credo che in generale si vedano solo tanti ex giocatori di colore diventare assistenti e basta. Diamine! Cosa poteva fare Patrick Kluivert con la nazionale olandese? Non saprei. Henk Fraser? Non lo so. Io ho mai avuto modo con Dick Advocaat? No! Loro mi avevano detto che il mio ruolo era stare tra i giocatori, ma non mi è mai stato permesso di allenare. Advocaat mi ha sempre fatto capire di non aver bisogno di me per allenare la Nazionale olandese anche se devo dire che gli sono grato per avermi dato modo di essere presente. Ma se mi chiedi se lo rifarei, beh, no". E ancora: "Si tratta di pari opportunità. Sembra quasi che le persone dicano che gli allenatori (di colore) non abbiano qualità. Lo trovo brutto. Davvero brutto".