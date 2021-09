Gullit: “Sarebbe bello se Kanté vincesse il Pallone d’Oro…”

Il parere dell'ex calciatore su chi dovrebbe vincere il prestigioso trofeo

PALLONE D'ORO - Kanté lo scorso anno ha giocato 30 partite tra Premier League e Champions ed è diventato il primo giocatore ad essere votato come miglior giocatore nelle due semifinali e nella finale vinta con i Blues. Per Ruud Gullit il centrocampista francese merita più di tutti di vincere il Pallone d’Oro: "Se bisogna darlo a Jorginho? È un po' come per Baresi, che non lo ha vinto nonostante il suo livello. Quelli che fanno gol rapiscono sempre di più l'attenzione. Sarebbe bello veder vincere uno che attira meno l'attenzione per i gol, Kanté lo meriterebbe secondo me", le parole dell'ex giocatore riportate anche da L'Equipe.