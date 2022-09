Gundogan: “Non ho guardato ultima finale Champions. Quando noi non ci siamo…”

Il giocatore lo ha ammesso nel corso di un'intervista al The Telegraph: "Avrei potuto guardarla ma, non lo so, sento che ogni anno in cui non ci siamo, è un anno in cui ci perdiamo della qualità che abbiamo in rosa". "È sempre una motivazione per me provare a vincere questa Coppa. Crescere in Champions League è stata la cosa più grande del mondo e dopo aver raggiunto due finali e averle perse entrambe mi sembra 'ok, manca qualcosa' ed è qualcosa che mi piacerebbe davvero tanto raggiungere. A livello personale, quando sai che hai abbastanza qualità e potenziale per arrivare di nuovo in finale, vuoi fare del tuo meglio per esserci", ha detto Gundogan.