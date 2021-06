Gundogan sconfitto in Champions ma…: “Può essere un bene per la Germania”

Il centrocampista crede che i calciatori tedeschi del Chelsea possano avere una spinta in più in grado di coinvolgere tutto l'ambiente

Intervenuto dal ritiro della squadra tedesca, il centrocampista ha parlato del clima che si respira tra i giocatori in vista del debutto e del percorso ad Euro 2020: "La vittoria in Champions League dà una spinta ai giocatori, dà loro fiducia", ha detto ai giornalisti Gundogan . "Soprattutto Kai (Havertz ndr), che ha segnato la rete della vittoria, avrà ricevuto una spinta enorme, che possiamo usare come aiuto alla squadra. Sono felice per loro, se lo meritavano".

Dal canto suo, Gundogan ha aggiunto: "Non è facile digerire una sconfitta come quella della finale di Champions. Abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivarci, otto anni per me. Ho perso di nuovo la finale e sono estremamente deluso per questo, ma la vita va avanti. Questa è la bellezza dello sport competitivo. Ho avuto alcuni giorni liberi, che mi servivano e li ho sfruttati bene. Ora sono concentrato sui compiti da svolgere per la Germania e posso guardare al torneo con fiducia, nonostante la sconfitta in finale".