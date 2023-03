Guti ‘corteggia’ Kvaratskhelia: “Se vai al Real Madrid ti regalo…”

Guti è l'idolo di Kvaratskhelia . L'esterno del Napoli aveva confessato in passato di ispirarsi a lui ma soprattutto che, da piccolo, sceglieva la maglia bianca e disegnava il suo nome sulla schiena. Un dettaglio di cui si è parlato anche in Spagna durante la diretta tv del noto programma spagnolo El Chiringuito.

Proprio l'ex calciatore del Real Madrid ha appreso di questo "amore" particolare del gergiano per lui in diretta tv e si è lasciato andare ad un simpatico invito.

"Non sapevo di essere il suo idolo", ha esordito Guti . Poi, rivolgendosi direttamente a Kvaratskhelia , ha aggiunto: "Se vieni al Real, ti regalo una maglietta autografata da me".

Proprio il Real Madrid è uno dei sogni futuri del giocatore come confermato di recente dal suo agente. Ovviamente, oggi, la priorità del calciatore del Napoli è confermarsi con il club partenopeo e vincere. Ma chissà che in futuro per il numero 77 non possa esserci davvero la maglia dei Blancos e un regalo speciale da parte del suo idolo d'infanzia...