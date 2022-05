Guti: “Mbappé non è il migliore al mondo. Ha vinto Champions o Pallone d’Oro?”

Le parole dell'ex calciatore

Ha sorpreso tutti col rinnovo col Paris Saint-Germain e per tanti è il migliore al mondo. Parliamo di Kylian Mbappé sul quale, però, qualcuno non la pensa proprio come il resto delle persone. Infatti, l'ex storico calciatore Guti ha commentato a El Chiringuito, tutto il clamore del mancato trasferimento al Real Madrid sottolineando come il francese, ancora, debba davvero dimostrare il suo valore per essere considerato come la maggior parte delle persone già lo considerano.