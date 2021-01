Ha riportato Maicon in Italia: ds Ferrarese inibito per presunte partite truccate

Sono arrivate pesanti condanne per dirigenti ed allenatori nell’ambito della vicenda su presunte partite truccate nel finale di torneo 2018/2019 riguardante il Girone E di Serie D dove ha fatto luce la Procura di Viareggio. Il Giudice sportivo ha sanzionato anche il Viareggio, il Levico Terme e l’attuale DS del Sona, Claudio Ferrarese (ex del Levico) balzato agli onori della cronaca per aver portato nel club veneto di Serie D l’ex interista Maicon. La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale, presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto in primo grado un anno di inibizione a Claudio Ferrarese del Levico Terme.

Di seguito tutte le sanzioni ufficializzate ieri (Provvedimento):

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, fatto salvo il patteggiamento già disposto con separata decisione, dispone quanto segue:

– per il sig. Volpi Tommaso, anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

– per il sig. Lazzarini Sergio, anni 4 (quattro) di inibizione; – per il sig. Bambini Leonardo, anni 1 (uno) di inibizione; – per il sig. Cerbella Enrico, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Bianchi Davide, anni 3 (tre) di squalifica;

– per il sig. Aiello Antonio, anni 4 (quattro) di squalifica;

– per il sig. Macchetti Andrea, anni 4 (quattro) di squalifica;

– per il sig. Petrollini Gianni, anni 4 (quattro) di inibizione;

– per il sig. Ferrarese Claudio, anni 1 (uno) di inibizione;

– per il sig. Masi Marco, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Vagaggini Renato, anni 1 (uno) di squalifica;

– per il sig. Garaffoni Mirko, anni 4 (quattro) di inibizione;

– per la società ASD Sporting Club Trestina, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

– per la società USD Levico Terme, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

– per la società US Pianese Srl, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

– per la società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Proscioglie:

– il sig. Mariotti Alessio;

– il sig. Polidori Stefano;

– la società US Massese 1919 SSDRL;

– la società Sangimignanosport S. Coop. S.D..